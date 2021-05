Kritik an Firma BP

Ludwigshafen. Im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim sorgt das Grundstück der ehemaligen Aral-Tankstelle in der Sternstraße für Ärger. Seit 2011 liegt die Fläche des Mineralölkonzerns BP brach, noch sind die Belastungen im Boden und im Grundwasser nicht vollständig saniert. Hans-Henning Kleb, Mitglied der Grünen-Ortsbeiratsfraktion: „Seit zehn Jahren tut sich auf dem verlassenen Grundstück der Tankstelle nichts. BP erklärt sich nicht bereit, den von ihm verursachten Umweltschaden zu bekämpfen. Die Stadt sowie die Anwohnerinnen und Anwohner haben das Nachsehen.“

Hans-Uwe Daumann, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Rat, sieht in der jahrelangen Patt-Situation einen Skandal. „Wir gehen davon aus, dass die Bodenkontamination und vor allem die Grundwassergefährdung sich im Laufe der Jahre ständig verschlimmern. BP leistet sich mit seiner Verzögerungstaktik erhebliche Umweltrisiken, am liebsten auf Kosten der Allgemeinheit. Dass ein Weltunternehmen im 21. Jahrhundert damit durchkommen will, ist skandalös.“ jei