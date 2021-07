Kreatives Tanzen und Kinderyoga

Ludwigshafen. Die Familienbildung startet mit verschiedenen Angeboten in die zweite Jahreshälfte. Denn ab August gibt es für Eltern und Kinder neue Kursprogramme im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße 229). Los geht es am Mittwoch, 4. August, mit „fambili Kinderzeit“. Ab 15.30 Uhr steht dabei die Familie im Mittelpunkt. Neben dem gemeinsamen Spielen, Basteln und Tanzen gibt es außerdem Tipps rund um das Thema Familie. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren. Am Freitag, 6. August, gibt es das gleiche Kursangebot ab 10 Uhr auch noch einmal für Familien mit Kindern im Alter von sechs bis 18 Monaten. Die Familien treffen sich einmal wöchentlich an sechs Terminen.

Ein weiteres Kursangebot ist für Freitag, 6. August, im Park des Heinrich Pesch Hauses geplant: Für Kinder von zwei bis sechs Jahren hat die Familienbildung das Kursangebot „Kreatives Kindertanzen“ zusammengestellt. Am gleichen Tag gibt es im Park außerdem eine Sommerbastelstube, bei der mit Naturmaterialien unter Anleitung von Kursleiterin Diana Gillmann gebastelt wird. Ein weiteres Kursangebot im Freien ab Samstag, 7. August, ist das Yoga für Kinder ab drei Jahren. Für Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren gibt eine Woche danach am Freitag, 13. August, auch einen Termin für das Kinderyoga im Park des Heinrich Pesch Hauses. Anmeldung zu den Kursangeboten ab sofort online möglich unter www.familienbildung-ludwigshafen.de. vs