Kostenlose Pilz-Beratung

Ludwigshafen. Herbstzeit ist auch Pilzzeit: Wer sich jedoch nicht sicher ist, ob er wirklich Maronen, Butterpilze oder Steinpilze aus dem Wald mitgebracht hat, kann sich beim Ludwigshafener Pilzexperten Pablo Schäfer kostenlosen Rat einholen. Wie die Lukom, die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft, am Mittwoch mitteilte, berät Schäfer bereits im zweiten Jahr zur Pilzzeit ab 10. Oktober bis einschließlich 7. November – jeweils sonntags ab 19 Uhr für eine Stunde – Pilzsammler im Marktbüro auf dem Goerdelerplatz. Dabei könne nicht zuletzt geklärt werden, ob die zuvor gesammelten Exemplare auch tatsächlich zum Verzehr geeignet sind, hieß es weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Pilzzeit geht in der Regel von September bis Ende Oktober. Mit den ersten Nachtfrösten Anfang November ist die Saison dann beendet. Pablo Schäfer ist darüber hinaus in dringenden Fällen auch telefonisch erreichbar unter der Mobilnummer 0176/ 24000906 oder per E-Mail: Pablo.Schaefer@gmx.net. her