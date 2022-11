Kostenerlass beantragt

Ludwigshafen. Die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ beantragt für die Stadtratssitzung am heutigen Montag, dass den Angehörigen der beiden Opfern der Oggersheimer Messerattacke die Friedhofsgebühren erlassen werden. „Es wäre aus unserer Sicht pietätlos, die beiden Familien auch noch zur Kasse zu bitten“, so eine Mitteilung der Fraktion am Sonntag. Zudem stellte sie den Antrag auf eine Schweigeminute für beiden Mordopfer. „Wir sind etwas verwundert, dass wir dies als Fraktion beantragen müssen. In der öffentlich zugänglichen Tagesordnung für die Stadtratssitzung ist eine Schweigeminute leider nicht vorgesehen“, so Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber. Der Stadtrat wird am Montag über die Preiserhöhungen bei den Bestattungsgebühren abstimmen. Diese sollen laut Verwaltung wegen höherer Energiekosten um durchschnittlich 5,9 Prozent angehoben werden. ott

