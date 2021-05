Konzert vor dem Fenster

Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen veranstaltet am Donnerstag, 20. Mai, ab 11.30 Uhr, ein kleines Konzert für Patienten und Mitarbeitende. Die dreiköpfige Formation „&Band“ wird dabei an unterschiedlichen Spielorten im Außenbereich des Klinikums ein Live-Ständchen auf Abstand zum Besten geben. Die Aktion soll – besonders in der aktuellen Zeit – für Aufmunterung sorgen, heißt es in der Pressemeldung. Das Angebot findet unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln statt.

„AbStändchen“ nennen die Musiker ihr Programm, das es Patienten des Klinikums von den Fenstern aus ermöglichen wird, zuzuhören und Live-Atmosphäre auf Distanz zu genießen. Mit Gitarre, Koffer-Drums und einer Bass-Ukulele wollen die Musiker Songs darbieten, die „gefühlvoll, tanzbar, mitsingtauglich oder nur hörenswert“ sind, wie es heißt. kts