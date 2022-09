Konzert auf Lutherplatz

Ludwigshafen. Der Förderverein „Am Lutherplatz“ lädt zu einem musikalischen Abend auf dem gleichnamigen Platz des Vereins ein. Am Sonntag, 11. September, gastiert das Tobias Langguth Quartett dort, „das sensible, professionelle Ensemble mit Piano, Bass, Drums, Gitarre und Gesang lässt Boss Nova, Swing, Blues und Rock erklingen“ lässt, heißt es weiter in einer Pressemeldung. Präsentiert werden dabei unter anderem auch eigene Lieder, die Musiker Langguth in der Abgeschiedenheit der Corona-Pandemie geschrieben hat. Auch bekannte Lieder „und womöglich ein paar Songs, die das Zeug dazu haben, welche zu werden“, sollen laut Verein zu hören sein. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1