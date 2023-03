Kontrolleur bei Angriff von Fahrgästen in Ludwigshafener Straßenbahn schwer verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Angriff zweier Fahrgäste in einer Straßenbahn ist in Ludwigshafen ein 60 Jahre alter Fahrkartenkontrolleur schwer verletzt worden. Die beiden Beschuldigten im Alter von 26 und 30 Jahren waren nach Polizeiangaben vom Freitag ohne Ticket unterwegs. Sie hätten sich geweigert, bei der Kontrolle ihre Personalien anzugeben und hätten versucht, beim nächsten Halt zu flüchten. Als die Kontrolleure sie dabei hindern wollten, schlugen diese auf den 60-jährigen Geschädigten ein und schubsten ihn zu Boden. Am Boden liegend schlugen die Angreifer weiter auf den Kontrolleur ein und verletzten ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche. Der 60-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Beide Beschuldigten waren laut Polizei alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,8 Promille bei dem 26-Jährigen und 1,74 Promille bei dem 30-Jährigen ergeben. Der 26-Jährige habe außerdem ein Springmesser und eine kleine Menge Drogen mit sich geführt. Beiden wurde nach Behördenangaben auf dem Revier eine Blutprobe entnommen. Sie müssten sich nun unter anderem wegen der Gefährlichen Körperverletzung und des Erschleichens von Leistungen verantworten.