Kontrollen beim Zugang

Ludwigshafen. Ab Dienstag, 23. November, gilt auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt die 2G-Regel. Darauf weist die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom nochmals hin. Es dürfen demnach nur noch Geimpfte und Genese die umzäunte Fläche des Marktes betreten. Dazu werde es einen zentralen Eingang mit Nachweiskontrolle geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorgezeigt werden müssten der digitale oder der analoge Impfpass plus Ausweis. Genesene benötigen eine Bestätigung der Genesung plus Ausweis. Beim Anstehen an den Ständen gilt weiterhin die Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich elf Jahren seien von der Regelung nicht betroffen, ältere Kinder müssten den Schülerausweis vorzulegen.

Impfbus beim Eisenbahner-SV

Für das Impfbusangebot des Landes Rheinland-Pfalz hat sich der Standort für den Termin in Ludwigshafen am Mittwoch, 24. November, geändert. Wie eine Sprecherin der Stadt am Montag mitteilte, macht der Bus von 8 bis 16 Uhr vor dem Eisenbahner-Sportverein (ESV) in der Oskar-Vongerichten-Straße 7 Station. In der ESV-Halle könne man sich ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen.

Das Angebot richte sich an alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren, die noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Mitzubringen sind ein Ausweis und wenn möglich der Impfpass. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen zwölf und 16 Jahren können in Begleitung eines Elternteils geimpft werden. Verimpft werden die Impfstoffe der Hersteller Johnson&Johnson und Biontech.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Inzidenz auf Höchststand

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz meldeten unterdessen 2021 neue Corona-Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mittelte. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte damit den Höchststand von 249,8. Den höchsten Wert gab es am Montag weiterhin im Kreis Germersheim mit 562,7 Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 112,0 in Trier. In Ludwigshafen lag die Inzidenz am Montag bei 333,8. agö/lrs