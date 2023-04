Kontrolle bei Tuning-Treffen in Ludwigshafen - mehrere Verstöße festgestellt

Ludwigshafen. Mehrere Verstöße hat die Polizei bei Kontrollen am Sonntag bei einem Tuning-Treffen in Ludwigshafen festgestellt. Die gewerblich organisierte und angemeldete Veranstaltung fand auf dem Globus Parkplatz in Oggersheim statt. Insgesamt konnten nach Angaben der Polizei rund 70 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden. An 14 Fahrzeugen wurden illegale Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt unmittelbar untersagt.

