Ludwigshafen. Die erstmals im digitalen Format durchgeführte Sitzung des Partnerschaftsausschusses begann mit einer Schweigeminute. „Karl-Heinz Jungbluth hat sich große Verdienste um die Städtepartnerschaften erworben“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zum Tod des langjährigen CDU-Stadtrats und Ehrenringträgers. Jungbluth, der im Alter von 81 Jahren verstorben war, habe maßgeblich die Partnerschaft mit Dessau-Roßlau unterstützt und die Verbindung mit der Stadt Sumgait am Kaspischen Meer initiiert.

Die Prinzenkammer Antwerpen besuchte im Februar 2020 die Stadt. © T. Tröster

Ein eindeutiges Signal an den Deutschen Städtetag wird die Rathauschefin in Bezug auf Havering geben. Der Ausschuss hatte die Bereitschaft zur weiteren intensiven Zusammenarbeit mit der britischen Partnerschaft betont – auch nach Vollendung des Brexit. Dass die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen durch die Pandemie überlagert wird, machte Marcel Jurkat in seinem Jahresrückblick deutlich. Trotz der weltweiten Krise sei es jedoch gelungen, den Kontakt zu den sieben Partnerstädten aufrechtzuerhalten. Als schöne Geste sieht der Leiter Repräsentation und Städtepartnerschaften die zahlreich eingegangenen Kondolenzschreiben zum Tod von Ex-Oberbürgermeister Werner Ludwig. Mit den sogenannten „Covid-19-Aufmunterungsbriefen“ an die Partnerstädte habe man zudem eine neue Form des Miteinanders in schwierigen Zeiten gefunden.

Friedensbotschaft nach Sumgait

Zu den herausragenden Ereignissen aus dem Jahr 2020 gehört die Teilnahme einer Delegation der Prinzenkammer Antwerpen am Faschingsumzug und Rosenmontagsempfang im Ludwigshafener Rathaus. Aus Dessau-Roßlau waren im Oktober 51 Bürger gekommen, um an 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung zu erinnern. Nicht stattfinden konnten hingegen die Konferenz „Women and History“ in der türkischen Partnerschaft Gaziantep sowie die gemeinsamen Sommerpraktika und Sommerfreizeiten mit der französischen Stadt Lorient. In Pasadena wurde Terry Tornek als Bürgermeister verabschiedet, Nachfolger ist Victor Gordo. Eine Friedensbotschaft übermittelte die Stadt Ludwigshafen im Oktober nach Sumgait, als der Konflikt um die Region Berg-Karabach neu entflammte.

Auch für dieses Jahr sind Jurkat zufolge Veranstaltungen geplant. Hervorzuheben seien die Publikumsbeiräte in den Kulturinstitutionen der Partnerstädte. Ausgeprägt ist der kulturelle Austausch mit Dessau-Roßlau: Für Juli ist eine Reise von Azubis aus der Stadtverwaltung zum Leopoldsfest vorgesehen, außerdem die Teilnahme von Architekten an Workshops im Bauhaus-Museum. Daneben zählt Ludwigshafen zu den fünf deutschen Städten, die sich an der deutsch-türkischen Jugendbrücke beteiligen.

Eine neue Patenschaft hat die Stadt derweil mit dem Sanitätsregiment 2 in Rennerod im Westerwald auf den Weg gebracht. Damit möchte man einen Dank an die Bundeswehr aussprechen, die an vielen Stellen Unterstützung geleistet habe, von den Intensivstationen in Marienkrankenhaus und Klinikum bis zur Infektionsambulanz. dtim