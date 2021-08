Kollision sorgt für Stau

Ludwigshafen. Für starke Beeinträchtigungen im Berufsverkehr hat in Ludwigshafen ein Unfall zwischen einem Auto und einem Linienbus gesorgt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision am Mittwochmorgen gegen 5.15 Uhr in der Brunckstraße. Ein 22-Jähriger war dort mit seinem Wagen auf der linken Spur in Richtung Oppau unterwegs. Schräg versetzt auf der rechten Spur fuhr ein Linienbus in dieselbe Richtung. An einer roten Ampel bremste die 63 Jahre alte Busfahrerin ihr Fahrzeug ab. Der 22-Jährige, der in diesem Moment nach rechts ausweichen wollte, musste ebenfalls stark abbremsen. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Bei der Kollision wurde der junge Mann verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Auch der Bus wurde stark beschädigt. Die Verkehrsbehinderungen dauerten etwa 45 Minuten. jei