Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend ist in Ludwigshafen ein dreijähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Kind war zu Fuß auf dem Gehweg in der Gronauer Straße unterwegs, seine Mutter und Schwester auf der anderen Straßenseite, wie die Polizei mitteilte. Beim Wechseln der Straßenseite sei das Mädchen zwischen zwei geparkten Autos vor ein ankommendes Auto gelaufen. Die Fahrerin konnte trotz Bremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Dreijährige wurde dabei leicht verletzt.

