Körperverletzung: Streit eskaliert am Berliner Platz in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend in Ludwigshafen am Berliner Platz einen 27-Jährigen verprügelt. Wie die Polizei berichtet, kam es zunächst gegen 18 Uhr in der Ludwigsstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 27-jährigen Ludwigshafener und zwei jungen Männern. Diese Streitigkeiten gingen am Berliner Platz an der Straßenbahnhaltestelle weiter. Der Streit eskalierte in Tritten und Schlägen; die bislang unbekannten, jungen Männer traten weiter auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden 27-Jährigen ein. Nachdem die Täter von ihm abließen, flüchteten sie in Richtung Ludwigsstraße. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Geschädigte beschreibt die Täter laut Polizei folgendermaßen: Sie seien südländischen Aussehens und etwa 18 bis 20 Jahre alt. Einer war circa 1,70 Meter groß und hatte schwarzes, gelocktes Haar. Er trug schwarze Oberbekleidung. Der Andere war circa 1,80 Meter groß, kräftig, hatte ebenfalls schwarzes, gelocktes Haar und trug ein blaues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu melden.