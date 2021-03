Ludwigshafen. Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Ludwigshafen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, lief ein alkoholisierter 29-Jähriger unvermittelt auf einen 28-Jährigen zu und beleidigte ihn. Zudem habe der Ältere mit einer Glasflasche „bedrohlich nahe“ vor dem Gesicht des anderen herumgespielt. Aus Angst geschlagen zu werden, habe der 28-Jährige dem 29-Jährigen einen Kopfstoß gegeben. Daraufhin warf der Ältere laut Polizei die Glasflasche gezielt in Richtung seines Gegenübers und flüchtete vom Parkplatz. Herbei eilende Beamte konnten den Flüchtigen schließlich stellen. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

