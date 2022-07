Körperverletzung in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag einen Mann in einer Bank in der Ludwigshafener Bismarckstraße beleidigt. Der Angreifer versuchte darüber hinaus dem 54-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und trat ihm gegen das Schienbein, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte unerkannt entkommen.

Er wird zwischen 23 und 25 Jahre alt beschrieben und ist etwa 1,70m groß. Er hat kurze, schwarze Haare, einen Oberlippenbart und eine sportliche Statur. Er trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine dunkle Hose und ein hellblaues T-Shirt sowie helle Turnschue mit blauen Streifen. Außerdem hatte er ein blaues Mountainbike bei sich.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei melden.