Körperverletzung im Ebertpark - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist am Dienstnachmittag ein 57-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann nach einer Auseinandersetzung über die Hunde der Täter im Ebertpark gegen 16.45 Uhr beleidigt, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei, werden ein Mann und eine Frau mit zwei kleinen Hunden gesucht. Der Mann soll eine rote Jacke, die Frau eine schwarze Mütze getragen haben.

