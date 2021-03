Ludwigshafen. Der 47-jährige Ulrich Koch (Bild) ist neuer Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen. Er tritt die Nachfolge von Peter Traub an, der nach 44-jähriger Tätigkeit bei der Polizei in den Ruhestand ging. Koch war seit 2017 im rheinland-pfälzischen Innenministerium als Referent für Aus- und Fortbildung und den polizeilichen Datenschutz tätig. Er übernimmt erstmals eine Funktion im Präsidium Rheinpfalz. Koch trat 1992 in den Polizeidienst ein. Nach dem Studium an der Polizeihochschule in Münster wurde er ab 2008 Chef der Inspektionen in Ingelheim und Worms. Danach leitete er an der Polizeihochschule des Landes das Fortbildungsgebiet Führung und Zusammenarbeit und war stellvertretender Abteilungsleiter. Bei dem Amtswechsel, der pandemiebedingt in kleinem Kreis erfolgte, würdigte Polizeipräsident Georg Litz das Wirken des 63-jährigen Traub, bezeichnete ihn als „Urgestein“ und herausragende Führungskraft. Zur Polizeidirektion Ludwigshafen gehören die beiden Inspektionen in Ludwigshafens sowie in Frankenthal, Schifferstadt und Speyer mit insgesamt 600 Mitarbeitern. ott (Bild: Polizeipräsidium)