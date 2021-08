Knoblauchknolle schlägt auf Auto ein und verursacht Sachschaden

Ludwigshafen. Eine Knoblauchknolle hat am späten Sonntagmittag ein Auto beschädigt und einen Sachschaden von 250 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde die Knolle in der Yorckstraße von einem Hochhaus geworfen, woraufhin sie auf die Windschutzscheibe eines 20-jährigen Autofahrers einschlug. Dabei wurden der Lack sowie die Motorhaube beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die eine Person auf dem Hochhaus in der Yorckstraße 28 gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 zu melden.

