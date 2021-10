Kneipenschlägerei in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 51-Jähriger und ein 40-Jähriger sind in einer Kneipe in Ludwigshafen körperlich aneinander geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Ältere der beiden bei dem Vorfall am Samstagabend in dem Lokal in der Bad-Aussee-Straße während der Auseinandersetzung unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Streithähne waren alkoholisiert. So wies der Geschädigte einen Promillewert von 2,83 auf, wie ein Atemalkoholtest ergab. Der 40-Jährige hatte einen Wert von 1,66 Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Grund der Auseinandersetzung war zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.