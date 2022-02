Knapp eine Million Euro: Warum Ludwigshafen 2022 mächtig in neue Bäume investiert

Der Klimastress macht der Vegetation in der Region ordentlich zu schaffen. Auch in Ludwigshafen sind die Auswirkungen auf das Grün deutlich zu spüren. Nach Angaben der Verwaltung fehlen im gesamten Stadtgebiet rund 1000 Straßenbäume. Viele waren in den vergangenen Jahren stark beschädigt worden oder gar abgestorben und mussten gefällt werden. Aus diesem Grund hat der Stadtrat ein Baumpflanzprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 angeschoben, mit dem die fehlenden Holzgewächse ersetzt werden sollen. Für die Nachpflanzung von Straßenbäumen mit einem Investitionsvolumen von 900 000 Euro im Jahr 2022 hat der Bau- und Grundstücksausschuss jetzt den Weg frei gemacht.

Einstimmig befürwortete das Gremium die Pflanzung von insgesamt 260 Bäumen in diesem Jahr. Nachdem der Fokus 2021 auf den Stadtteilen Mitte, Süd und Nord/Hemshof lag, sollen 2022 schwerpunktmäßig Rheingönheim (110 Bäume), Mundenheim (90), Maudach (40) und West (20) profitieren. „Dort werden vorrangig die ausgefallenen Straßenbäume ersetzt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Auftragsvergabe werde zeitlich etwas vorgezogen, um Lieferengpässen vorzubeugen. Zu solchen war es nämlich laut Stadt im vergangenen Jahr gekommen, so dass nicht alle Bäume wie geplant im Herbst eingepflanzt werden konnten. Dies werde nun noch nachgeholt. „Die letzten Bäume aus dem vergangenen Jahr werden ab Februar eingepflanzt“, berichtete Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Schäfer.

Drei Jahre Pflege

Die 260 neuen Bäume sollen indes zwischen Oktober und Dezember dieses Jahres eingesetzt werden. Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und die Bauleitung werden dabei an einen externen Dienstleister vergeben. Auf Nachfrage von David Guthier (SPD) erklärte Schäfer dazu, dass die Verwaltung in diesem Bereich „extrem ausgelastet“ sei. „Die Bauleitung ist sehr zeitintensiv, man muss mit auf die Baustelle und sich die Gegebenheiten vor Ort angucken. Das können wir derzeit nicht leisten“, betonte sie.

Die Ausschreibung der Pflanzleistungen soll in zwei Losen erfolgen, da ein einzelnes Unternehmen laut Stadt mit dem Pflanzen von über 150 Bäumen in einer Saison (Oktober bis Dezember) überlastet wäre. Die 110 Bäume in Rheingönheim werden also separat ausgeschrieben, während Mundenheim, Maudach und West ein Paket bilden. „Das erleichtert dem Auftragnehmer auch die nachfolgende dreijährige Entwicklungspflege der Bäume“, so die Verwaltung.

Claudia Schäfer berichtete, dass die jungen Bäume mit einem Stammumfang von etwa 18 Zentimetern bestellt werden. Ungefähr zehn bis 15 Jahre sind sie dann alt. „Sie müssen bereits so stabil sein, dass sie erste Stresssituationen wie Hitze oder Dürre wegstecken können“, erläuterte sie. Im besten Fall seien die Gewächse in der Baumschule schon drei- bis viermal verpflanzt worden. „Bei jedem Mal entwickeln die Bäume neue Feinwurzeln. Diese sorgen dafür, dass die Bäume besser angepflanzt werden können.“

Die Fraktionen waren rundum zufrieden mit dem Vorhaben der Stadt, schnellstmöglich Ersatz für die gefällten Bäume zu beschaffen. „Es ist hocherfreulich, dass man sich bereits weit vor der Pflanzzeit auf den Weg macht“, sagte Guthier. Christoph Heller (CDU) betonte, dass er für jeden Baum dankbar sei, der nachgepflanzt werde. „Die grüne Stadt Ludwigshafen darf keinesfalls grauer werden, als sie ist“, sagte er.

„Großer Schritt vorwärts“

Hans-Uwe Daumann (Grüne im Rat) sprach von einem „großen Schritt vorwärts“ durch das Baumpflanzprogramm. „Es ist deutlich geworden, dass das Pflanzen von Straßenbäumen in einer gewachsenen Stadt eine große Herausforderung ist.“ Auch Jens Brückner (Forum und Piraten) zeigte sich „froh über jeden Baum, der gepflanzt werden kann“.

Mit der Fehlinformation von Christoph Heller, dass auf der Parkinsel generell keine Bäume mehr nachgepflanzt werden sollen, räumte Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, auf. Dies betreffe nur den Bereich zwischen Hochwasserschutzwand und Rhein, da dort schon durch Spenden eine große Anzahl von Bäumen habe ersetzt werden können. „Straßen und Plätze auf der Parkinsel sind davon aber nicht betroffen“, sagte sie.