Klinikum hält an Sicherheitskonzept fest - Masken und Tests bleiben

Ludwigshafen. Trotz wegfallender Vorgaben seitens des Landes behält das Ludwigshafener Klinikum sein Sicherheitskonzept zur Pandemiebekämpfung bei. „Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen in der Region und der nach wie vor angespannten Lage in Krankenhäusern wird am Klinikum bis auf Weiteres eine Maskenpflicht sowie eine Testpflicht ungeachtet des Impf- oder Genesenenstatus bestehen bleiben“, teilt eine Sprecherin mit.

„Wir werden unseren Patientinnen und Patienten ein weiterhin hohes Sicherheitskonzept bieten, um keine unnötige Gefahr einer sich ausbreitenden Infektion einzugehen“, betont Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. Die Regeln sehen vor, dass eine Maskenpflicht für alle im Klinikum gilt. Ebenso bleibt der Besucherstopp bestehen – Patientenbesuche sind in Ausnahmefällen mit Genehmigung des Arztes möglich. Getestet werden ebenfalls all – ob Patienten, Besucher, Begleitpersonen oder Mitarbeiter.



