  Klinikum-Geschäftsführer: "Lockerungen wären fachlich ein schwerer Fehler"

Ludwigshafen. Während die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Ludwigshafen Anlass zu Hoffnung gibt, bleibt die Lage in den Krankenhäusern angespannt. Am Mittwoch wurden im städtischen Klinikum insgesamt 59 Covid-19-Patienten behandelt, 20 davon auf der Intensivstation, wie eine Sprecherin mitteilt. Nach Angaben von Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther bewegen sich die Zahlen seit einigen Tagen auf diesem Niveau. „Einen Rückgang der Fallzahlen sehen wir noch nicht, auch wenn die Inzidenzzahlen rückläufig sind“, erklärt er. „Den Ruf nach Lockerungen der Maßnahmen können wir zwar menschlich verstehen, aber fachlich hielten wir das für einen schweren Fehler und absolut zu früh“, warnt der Klinikum-Geschäftsführer.

AdUnit urban-intext1

> Coronavirus in Mannheim - Grafiken zu Fällen, Verlauf und 7-Tage-Inzidenz

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Verschärfter Lockdown, Impfungen, milliardenschwere Wirtschaftshilfen – alle Entwicklungen zum Coronavirus: Jetzt 30 Tage gratis E-Paper und Morgenweb lesen

Auch was das Personal angeht, stellt die Pandemie noch immer eine große Herausforderung dar. Patientennahe Mitarbeiter werden wöchentlich getestet, andere jede zweite Woche. Vergangene Woche seien das allein 2200 Tests gewesen. Pro Woche würden etwa acht bis zehn Neuinfektionen festgestellt, so Günther. Es kommt also immer wieder zu Ausfällen. Hoffnung machen die Impfungen. Mehr als 1000 Mitarbeiter haben die erste Dosis erhalten, die zweite steht aber noch aus.

AdUnit urban-intext2

Auch im St. Marienkrankenhaus fallen immer wieder Mitarbeiter wegen Corona-Infektionen aus. „Wir haben die Testungen in den vergangenen Wochen massiv ausgeweitet mit täglichen Abstrichen“, sagt István Bechtold, medizinisch-ökonomischer Direktor, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Bei diesen Routinetests haben wir in den vergangenen 14 Tagen zehn positive Fälle rausgefischt. Das ist aber alles noch moderat und lässt den Betrieb nicht aus den Fugen fliegen“, erklärt er.

Grundsätzlich habe sich die Situation seit einem größeren Ausbruch in der Geriatrie vor wenigen Wochen etwas beruhigt. „Es gibt natürlich immer wieder einzelne Fälle bei Patienten, aber keine besondere Häufung“, sagt Bechtold. Als Folge des Ausbruchs in der altersmedizinischen Abteilung seien interne Abläufe angepasst worden. Dies betreffe etwa die Unterbringung von Patienten, bei denen noch nicht geklärt sei, welche Erkrankung vorliege.

AdUnit urban-intext3

Die Situation auf der Intensivstation sei derzeit angespannt, vor allem aber wegen vieler Nicht-Covid-Patienten. „Wir haben eine kleine Spitze derzeit, aber das ist im Rahmen des normalen Auf und Abs.“ Am St. Marienkrankenhaus werden derzeit 24 Corona-Patienten auf Normalstation sowie ein Betroffener und zwei Verdachtsfälle auf Intensivstation behandelt.

Fünf neue Todesfälle

AdUnit urban-intext4

Im Krankenhaus Zum Guten Hirten sind unterdessen die ersten Mitarbeiter geimpft worden, wie die Einrichtung mitteilt. Zwar habe das Krankenhaus noch keine eigene Impfstofflieferung erhalten, jedoch von der Zuweisung für das Schwesterkrankenhaus Sankt Vincentius in Speyer profitieren können. 120 Mitarbeiter des Guten Hirten hätten den mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna dort bislang verabreicht bekommen. Weitere Impfungen seien geplant und könnten erfolgen, sobald neues Serum eintreffe.

Der Inzidenzwert in Ludwigshafen ist bis Mittwochnachmittag erstmals seit Wochen wieder unter die Marke von 100 gesunken und liegt bei 93,4. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium meldete jedoch fünf neue Todesfälle.