Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bietet im Sommersemester ein vielfältiges Programm beim Studium Generale an. Die Themenpalette der Online-Vorträge reicht von der Magie der Vorgeschichte und Robotik über Pandemiemanagement im internationalen Kontext bis hin zum Klimawandel oder dem Zusammenhang von Populismus und Sozialen Medien. Zum Auftakt spricht am 23. März Björn Risch von der Universität Koblenz-Landau über „Naturwissenschaften: Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen“. Alle Veranstaltungen sind offen und kostenlos. Sie finden dienstags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail an annette.gramer@hwg-lu.de. ott