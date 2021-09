Klimaschutz: Maas-Brunner appelliert an Politik

Ludwigshafen. BASF-Vorständin Melanie Maas-Brunner appelliert an die Politik, nach der Bundestagswahl beim Klimaschutz endlich bessere Randbedingungen zu schaffen. Die Arbeitsdirektorin und Standortleiterin des Ludwigshafener Werks warnt vor Wettbewerbsnachteilen im internationalen Vergleich und dem Verlust von Arbeitsplätzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So investiere die BASF in Windparks in der Nordsee, um Gas durch grünen Strom in der Produktion zu ersetzen. Doch diese Projekte könnten nur dann helfen, Kohlendioxid einzusparen, wenn die Politik den Rahmen schaffe, „damit der grüne Strom bis nach Ludwigshafen kommt.“ Deutschland müsse Netze ausbauen, Offshore-Windparks erlauben, Bürokratie abbauen, damit es schneller gehe, und die EEG-Umlage in Frage stellen, fordert Maas-Brunner. Im Werk Ludwigshafen sind mehrere Pilotprojekte zur CO2-Reduzierung gestartet oder geplant.

© BASF

Maas-Brunner warnt auch vor Wettbewerbsnachteilen für den Standort, wenn die Region ihre Verkehrsprobleme nicht langfristig gelöst bekomme. be