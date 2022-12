Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben 16 Klimageräte von einer Baustelle in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Diebe die Geräte von Freitag bis Dienstag von der Baustelle in der Magnetbandstraße. Der Schaden beläuft sich derzeit laut Polizei auf 23 000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963 2222.

