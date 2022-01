Klares Zeichen für Solidarität in der Pandemie

Ludwigshafen. Mit einer Menschenkette auf dem Berliner Platz haben am Montagabend in Ludwigshafen mehrere Dutzend Menschen ein Zeichen für Solidarität gesetzt. Unter dem Motto „Uffbasse!“ demonstrierten nach Angaben der Veranstalter rund 65 Personen mit Fahnen und Transparenten in der Innenstadt. „Wir wollten ein Gegengewicht zu den sogenannten Montagsspaziergängern schaffen und zeigen, dass sich die Mehrheit an die Corona-Schutzregeln hält“, so Rüdiger Stein, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Neben Parteien, Kirchen und Verbänden – die wegen der hohen Inzidenz alle nur mit zwei Vertretern kommen sollten – war auch Rathauschefin Jutta Steinruck vor Ort. Laut Polizei protestierten parallel 30 bis 40 Personen gegen die Corona-Politik. jei (Bild: Christoph Blüthner)

