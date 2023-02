Klamme Stadt sucht Sparideen

Ludwigshafen. Die hoch verschuldete Stadt Ludwigshafen will in zehn Jahren wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Das kündigte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) im Interview mit dieser Redaktion an. Ein entsprechendes Eckwertepapier werde er im März in den Stadtrat einbringen. „Damit verpflichten wir uns als Verwaltung und Rat, in einem Zehnjahreszeitraum den Haushalt im Plan auszugleichen“, sagte er. „Das ist eine Riesenherausforderung. Da müssen wir noch ganz schön kämpfen und intelligente Sparideen entwickeln.“ Wie berichtet, hatte die Kommunalaufsicht den Haushaltsplan für 2023 abgelehnt und die Stadt zum Sparen aufgefordert. Nun drohen Einschnitte im gesellschaftlichen Leben.

Vergleiche zwischen Mainz, das dank der Steuereinnahmen durch Biontech quasi über Nacht schuldenfrei war, und Ludwigshafen mit der BASF seien laut Schwarz nicht zielführend. „Biontech – das ist eine Ausnahmesituation“, sagte er. Die Firma agiere in einer anderen Branche mit einer anderen Anlagenintensität. Die BASF sei durch die jüngsten Krisen unter Druck geraten, was sich auch am Stellenabbau und den Anlagenschließungen beim Chemiekonzern zeige. jei