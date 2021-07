Klage wegen Finanzlage?

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit der prekären Haushaltslage der Stadt Ludwigshafen fordert die FWG-Fraktion die Verwaltung auf, sich einer Klage der Stadt Pirmasens vor dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Stadtratssitzung am Montag, 12. Juli, ab 15 Uhr im Pfalzbau gestellt werden. Sollte ein Anschluss an die bestehende Klage nicht möglich sein, so solle eine eigene eingereicht werden, betont Fraktionschef Rainer Metz.

Ziel der Klage ist eine Neuordnung der Finanzausstattung. Bereits der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hatte aufgrund einer Pirmasenser Klage festgestellt, dass die kommunale Finanzverteilung verfassungswidrig sei. Pirmasens leidet wie Ludwigshafen unter finanziellen Problemen. Eine Lösung der seit 20 Jahren bekannten Probleme sei nicht in Sicht, so die FWG, die die anderen Fraktionen aufruft, den Antrag mitzutragen. Die AfD kündigte am Dienstag bereits ihre Zustimmung an. Die CDU appellierte in einer eigenen Mitteilung ebenfalls nochmal an das Land. jei