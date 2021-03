Ludwigshafen. Wegen einer Überlastung der Kläranlage sind am Samstagnachmittag rund 150 Kilogramm Methyldiethanolamin über den Kläranlagenauslauf der BASF in den Rhein gelangt. Wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilte, stammt die Substanz aus Spülwässern, die nach dem Brand vom 3. März 2021 zur Aufbereitung in die Kläranlage geleitet wurden. Die Ursache für die Überlastung wird momentan noch ermittelt. Die Emission sei gestoppt, hieß es weiterhin.

Der Stoff wird als schwach wassergefährdend eingestuft und kann schwere Augenreizungen verursachen. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung des Produkts im Rhein ist laut Angaben der BASF nicht von einer Gefährdung von Wasserorganismen auszugehen.

Bei dem Brand am Mittwoch waren bereits mindestens 150 Kilogramm des Stoffs Methyldiethanolamin über Kühlwasserkanäle in den Rhein gelangt.

