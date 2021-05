Kitas öffnen wieder

Ludwigshafen. Sinkende Inzidenzzahlen eröffnen jetzt auch in Ludwigshafen Perspektiven für die Öffnung von Schulen und Kitas. Am Mittwoch lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 107,4 und damit den fünften Werktag in Folge unter der Marke von 165, was nach den Regelungen der Bundesnotbremse Lockerungen verspricht. Konkret bedeutet das laut Stadtverwaltung Folgendes: „Die Kindertagesstätten in Ludwigshafen wechseln aus organisatorischen und planerischen Gründen ab Dienstag, 25. Mai, von der Notbetreuung in den sogenannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“, so eine Sprecherin. Die Stadt appelliere jedoch an die Eltern, ihre Kinder nur dann in die Kitas zu geben, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit bestehe.

Freude über Entwicklung

Bei den Schulen stellt sich die Lage etwas komplizierter dar, denn vom 25. Mai bis zum 2. Juni sind Pfingstferien in Rheinland-Pfalz. Der 3. Juni ist Fronleichnam und der darauffolgende Freitag ein „beweglicher Ferientag“. „Deswegen beginnt der Wechselunterricht an den Schulen ab Montag, 7. Juni.“, so die Sprecherin. Voraussetzung dafür sei, dass die Inzidenzwerte auch weiterhin unter dem Schwellenwert von 165 liegen. Am Freitag, 21. Mai, bleiben die Schulen also noch im Fernunterricht.

„Vorausgesetzt, dass sich die Inzidenzzahlen wie erhofft entwickeln, kann ein Stück Normalität in den Alltag von Kindern, Jugendlichen und Eltern zurückkehren. Ich bin froh, dass die strengen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung sich nun auch in sinkenden Infektionszahlen niederschlagen. Gerade für unsere Familien sind das gute Nachrichten“, kommentiert Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg. jei