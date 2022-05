Kita-Streiks in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (verdi) ruft Erzieherinnen und andere Berufsgruppen aus Kitas und in der betreuenden Grundschule am Mittwoch, 11. Mai, sowie Donnerstag, 12. Mai, zum Streik auf. In der Pfalz werden besonders die Städte Dudenhofen, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neuhofen, Pirmasens, Speyer, Schifferstadt, Worms, Zweibrücken und das Umland betroffen sein, hieß es am Montag von der Gewerkschaft. Die meisten Einrichtungen werden ganztägig geschlossen sein. Verdi rechnet mit rund 600 bis 700 Streikenden.

Diese treffen sich am Mittwoch, ab 8 Uhr, auf dem Europaplatz in Ludwigshafen. Von dort startet ab 10 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Ab etwa 11 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Europaplatz statt.

Hintergrund ist die Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im Sozial- und Erziehungsdienst. Die vorangegangenen beiden Tarifrunden im Februar und im März verliefen ergebnislos. Verdi fordert dabei unter anderem eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und mehr Lohn. her