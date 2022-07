Kita-Bedarf gedeckt?

Ludwigshafen. Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten fordert in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses einen Bericht über die Entwicklung bei den Kitaplätzen in der Stadt. Hintergrund ist die Frage, ob der Bedarf an Betreuungsplätzen in Ludwigshafen durch einige geplante Neubauten gedeckt werden könne. Aktuell fehlen in der Chemiestadt noch zahlreiche Plätze.

„In Kürze wird die Kindertagesstätte in der Wörth-/Ecke Berliner Straße ihren Betrieb aufnehmen. Entsprechendes gilt für die Kita in der Orffstraße. Im gegenüberliegenden Ludwigs-Quartier soll ebenfalls eine Kita errichtet werden. So auch im neuen Pfalzgrafenareal. Die Behelfslösung am Rheinunfer soll bestehen bleiben“, sagt Fraktionschef Raik Dreher. Daneben sei mittelfristig auch auf dem Saint-Gobain-Areal eine Betreuungseinrichtung mit 75 Plätzen geplant. „Wir fragen an, ob mit diesen neuen Bauten sich die Lage in Ludwigshafen entspannt und endlich Plätze für alle Kinder in der Stadt vorgehalten werden können“, so Dreher. jei