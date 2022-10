Kindern in Krisen helfen

Ludwigshafen. Die SPD in Ludwigshafen beantragt die Einrichtung einer inklusivpädagogischen Inobhutnahmestelle. Immer wieder komme es vor, dass Kinder, denen in Krisensituationen geholfen werden muss, auf die Schnelle Plätze benötigen, wo sie sich sicher fühlen und wo sich entsprechend ihrer Bedarfe um sie gekümmert werden kann. Wie die SPD-Stadtratsfraktion feststellt, komme es immer häufiger dazu, dass Kindern aufgrund ihrer Verhaltenskreativität oder ihrer kognitiven und körperlichen Beeinträchtigung nicht ausreichend geholfen werden kann. So bleibe den Pädagogen oft nur als Möglichkeit übrig, das Kind in den Haushalt der ohne hin überforderten oder ausgelaugt Eltern zurückzuschicken, oder eben die Straße. „Wir als SPD möchten dem Rechnung tragen und beantragen deshalb eine inklusive Inobhutnahmestelle für Ludwigshafener Kinder“, so die jugendpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion, Romina Dimov. „Wir wünschen uns eine Kooperation aus umliegenden Jugendämtern und Trägern der Eingliederungshilfe, wie auch der Jugendhilfe“, so Dimov weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und der sozialpolitische Sprecher der SPD, Holger Scharff, fügt hinzu: „Nur gemeinsam schaffen wir die Aufgaben, mit denen wir konfrontiert werden. Denn auch in der Eingliederungshilfe gibt es wenig Möglichkeiten, diesen akuten Bedarfen Rechnung zu tragen.“ red