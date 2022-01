Kindergartenkinder können in Stadtteilbibliothek die Welt der Bücher entdecken

Ludwigshafen. Kindergartenkinder können ab sofort die Welt der Bücher in der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim entdecken. Das Konzept "Die Leseräuber" ermöglicht den Kindern, Spaß an Büchern und am (Vor-)lesen zu entwickeln und bietet den Eltern und anderen Erziehungspersonen Anregungen für den Umgang mit ihnen. Neben dem Vorlesen und Anschauen wird gesungen und gebastelt, um die Inhalte über mehrere Sinne erlebbar zu machen. Start der Reihe "Leseräuber" in Oggersheim ist am Freitag, 14. Januar 2022, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen drei und fünf Jahren mit Begleitpersonen. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 6717421 oder E-Mail stadtbibliothek.oggersheim@ludwigshafen.de.