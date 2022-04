Ludwigshafen. Ein Kinderfahrrad ist am Mittwochnachmittag in einem Gebüsch in der Bunsenstraße gefunden worden – die Polizei sucht nun den Eigentümer. Wie die Polizei mitteilt, wurde das schwarze BMX-Fahrrad für Kinder von der Firma Stadler um 12.30 gefunden. Das Fahrrad hat keine Gangschaltung und vier Pegs (Fußraster). Einen Diebstahl schließt die Polizei nicht aus. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 9632222 entgegen.

