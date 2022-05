Ludwigshafen. Auf einem Kinderspielplatz in Ludwigshafen hat es am Dienstag gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer vermutlich durch mehrere Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren entstanden, die mit Streichhölzern und Ästen in der Nähe eines Klettergerüsts hantiert hätten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch wurde das Klettergerüst zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

