Kinder rennen über Fahrbahn - achtjähriger Junge wird angefahren

Ludwigshafen. Ein Achtjähriger ist am Dienstagmittag in Ludwigshafen von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein 22-Jähriger Autofahrer konnte - trotz sofortiger Bremsung - nicht mehr rechtzeitig reagieren, als der Junge hinter einem parkenden Fahrzeug auf die Straße lief und fuhr den Achtjährigen an. Laut eines Zeugen habe zuvor ein anderes Kind Jungen die Sporttasche aus der Hand genommen und sei damit über die Straße gerannt. Daraufhin sei ihm der Achtjährige hinterhergelaufen um sich seine Sporttasche wieder zurückzuholen.

