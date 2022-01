Kind und zwei Erwachsene bei Unfall in Ludwigshafen verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen sind drei Personen, darunter ein Kind, verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Autos am Donnerstagnachmittag hintereinander auf der Industriestraße Richtung Oggersheim unterwegs. Als die vorausfahrende Autofahrerin an der Einmündung zu einem Baumarkt verkehrsbedingt abbremste, fuhr der nachfolgende Fahrer auf. Dabei wurden drei Personen, unter anderem ein siebenjähriges Mädchen, leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621 963 2222 mitgeteilt werden.

