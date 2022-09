Kennwerte steigen deutlich an

Ludwigshafen. Die Corona-Pandemie scheint allmählich wieder Fahrt aufzunehmen und auch in Ludwigshafen sind die wesentlichen Kennwerte im Verlauf der vergangenen Woche angestiegen. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 339,2 – in der Vorwoche betrug der Wert noch 229,5. Trotz des deutlichen Anstiegs steht Ludwigshafen im landesweiten Vergleich noch gut da und weist die niedrigste Inzidenz aller Städte und Kreise auf. Es folgen die Stadt Speyer (387,6) und der Kreis Altenkirchen (477,3). Die höchste Inzidenz im Land hat aktuell der Kreis Kaiserslautern mit einem Wert von 1009,8.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr Krankenhaus-Aufnahmen

Seit Freitag vergangener Woche wurde in Ludwigshafen 709 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 61 780. Die Zahl der Corona-Todesopfer blieb indes stabil bei 460. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz stieg von 6,23 in der vergangenen Woche auf 10,04 am Freitag. Der Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten je 100 000 Einwohner und Woche an. jei