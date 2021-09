Kennwerte auf niedrigem Niveau

Ludwigshafen. Die Corona-Situation in Ludwigshafen ist weiterhin relativ entspannt. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamts (LUA) verbleiben alle wesentlichen Kennzahlen, die für die Verschärfung von Maßnahmen relevant sind, auf einem einigermaßen niedrigen Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Chemiestadt sank deutlich von 97,9 auf 88,1. Insgesamt 19 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg damit auf 12 445, als genesen gelten inzwischen 11 054 Personen. Akut infiziert sind 1056 Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener. Die Zahl der Todesfälle liegt stabil bei 335. Ein Großteil davon geht auf die zweite Corona-Welle zurück.

Auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren scheint sich auch die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Covid-Patienten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner im Einzugsgebiet der Ludwigshafener Kliniken in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Aktuell liegt der Wert bei 1,2. Die landesweite Auslastung der Intensivstationen ist am Dienstag wieder unter die Marke von vier Prozent gesunken. Laut LUA sind demnach 3,97 Prozent der Intensivbetten in ganz Rheinland-Pfalz belegt.

Ludwigshafen verbleibt damit in der niedrigsten Corona-Warnstufe nach der Bekämpfungsverordnung des Landes. Die nächste Stufe würde bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200, einer Hospitalisierungsinzidenz zwischen 5 und 10 sowie einer Intensivbetten-Auslastung von sechs bis zwölf Prozent erreicht. jei