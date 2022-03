Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist in vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Stefan-Zweig-Straße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei wurden im Zeitraum vom 11. März bis zum 16. März insgesamt zwei Fahrräder und Werkzeug im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621 963 – 2403.

