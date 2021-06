Kellerbrand in Oggersheim - Polizei geht von Brandstiftung aus

Ludwigshafen. Nach dem Kellerbrand am Mittwoch in einem Hochhaus im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim geht die Polizei von einer Brandstiftung als Ursache aus. Bei der Begutachtung des Brandortes durch Ermittler konnte nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Bei dem Feuer, das am frühen Mittwochmorgen in dem Haus in der Bertolt-Brecht-Straße ausgebrochen war, wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Teile des Kellers und des Treppenhauses wurden stark verrußt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 80 000 Euro.

Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.