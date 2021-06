Kellerbrand in Hochhaus - mehrere Personen verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Feuer in einem Hochhaus im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim sind am frühen Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr gingen gegen 3.30 Uhr mehrere Anrufe ein, die starke Rauchentwicklung sowie Personen auf den Balkonen des Hauses in der Bertolt-Brecht-Straße meldeten. Aus noch unbekannter Ursache war ein Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Der Rauch verteilte sich über den Aufzugsschacht in die angrenzenden Flure. 25 Personen wurden über die Drehleitern sowie mit Fluchthauben über den baulichen Rettungsweg von der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Davon wurden elf Menschen in Krankenhäuser gebracht. Gegen 4.30 Uhr war der Brand gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

