Kellerbrand in Berufsschule

Ludwigshafen. In einer Berufsschule in Ludwigshafen ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Ein Mitarbeiter entdeckte das Feuer gegen 10.45 Uhr im Keller des Werkstattgebäudes der Berufsschule BBS Technik 1, 2 und Naturwissenschaften in der Franz-Zang-Straße, teilte die Polizei mit. Er begann bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit ersten Löschmaßnahmen. Die Einsatzkräfte der Wehr löschte die Flammen mit einem C-Rohr. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden im Anschluss Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr war mit 19 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Laut Polizei entstand ein geringer Sachschaden.