Keller und Wohnungen ausgepumpt

Ludwigshafen. Ein Unwetter mit Starkregen hat in der Vorderpfalz für zahlreiche Einsätze gesorgt. Allein in Ludwigshafen seien am Montagabend 84 Alarme eingegangen, wie die Feuerwehr mitteilt. Vor allem im Stadtteil Ruchheim seien zahlreiche Keller und Wohnungen voll Wasser gelaufen und Bäume umgestürzt, berichtet ein Sprecher. Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim, Maudach und Oppau sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr seien dort im Einsatz gewesen. „92 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen waren bis etwa Mitternacht damit beschäftigt, Wasser aus Kellern und Wohnungen zu pumpen“, so der Sprecher. Gravierende Schäden und Verletzte seien jedoch nicht zu verzeichnen gewesen. Nur vereinzelt mussten die Helfer auch in anderen Stadtteilen anrücken.

„Stärkstes Unwetter seit 1999“

„Auf der Kreuzung Mutterstadter Straße/Fußgönheimer Straße hätte man mit dem Schlauchboot fahren können“, berichtet Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) im Gespräch mit dieser Redaktion. Er sei am Abend zunächst nicht in Ruchheim gewesen und dann von zahlreichen Seiten über heftigen Hagel und Starkregen informiert worden. „Vor Ort habe ich dann geschaut, wo ich helfen kann, und etwas Verpflegung und einen Kuchen für die Einsatzkräfte organisiert“, sagt er.

In den Straßen Ruchheims stand das Wasser mehr als knöchelhoch. © Privat

Noch bis etwa 2 Uhr nachts seien die letzten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. Am Dienstagmorgen gab es nochmal zwei Alarme wegen vollgelaufener Keller, so der Feuerwehrsprecher. Ansonsten habe sich die Lage beruhigt. „Ich glaube, das war seit 1999 das stärkste Unwetter hier in Ruchheim“, sagt Ortsvorsteher Schmidt. jei