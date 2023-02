Keller in Ludwigshafen brennt zwei Mal in einer Woche

Ludwigshafen. In Ludwigshafen hat es am Samstag in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, brach gegen 19 Uhr ein Feuer im Keller in der Sudermannstraße aus. Der Brand beschädigte im Kellerraum befindliche Gegenstände und einen Verteilerkasten. Es entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.

Derselbe Keller brannte bereits am Donnerstag. Nun ermittelt die Kriminalpolizei - auch dazu, ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden.