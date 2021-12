Keine Dienstleistungen in Ludwigshafener Bürgerbüros aufgrund eines technischen Defekts

Ludwigshafen. Aufgrund eines anhaltenden technischen Defektes sind aktuell keine Dienstleistungen in den Ludwigshafener Bürgerbüros möglich. Wie die Stadt Ludwigshafen am Dienstagnachmittag mitteilte, müssen deshalb vereinbarte Termine im Bürgerbüro Achtmorgenstraße entfallen und verschoben werden. Von der Störung ebenfalls betroffen sei der Bereich Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße. Für diesen Bereich seien die Dienstleistungen der Zulassungsstelle und rund um den Führerschein eingeschränkt verfügbar. Für den gestrigen Montag und heutigen Dienstag vereinbarte Termine bei der Zulassungsstelle und wegen des Bewohnerparkens mussten verschoben werden laut Angaben der Stadt. Von der Störung ebenfalls betroffen sei der Mängelmelder auf der Homepage der Stadt. Hier könne es zu Verzögerungen in der Bearbeitung der Meldungen kommen.

