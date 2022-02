Keine Chance für Betrüger

Ludwigshafen/Speyer. Immer wieder versuchen Betrüger per Telefon, Senioren und Seniorinnen zu kontaktieren und Geld zu erbeuten. Auch am zurückliegenden Wochenende sind der Polizei in Speyer drei Betrugsversuch gemeldet worden. Bei zwei von diesen gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und berichteten den Anrufern von einem schweren Verkehrsunfall eines Angehörigen. „Glücklicherweise war sämtlichen angerufenen Personen die Masche schnell klar und die Gespräche wurden beendet, bevor es zu einem Schaden kommen konnte“, darüber berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem informiert die Polizei über eine neuartige Betrugsmasche, die in dieser Form vor allem in den vergangenen Monaten in Österreich auftrat. So fand nun auch eine Dame aus Speyer ein Schreiben eines spanischen Rechtsanwaltes in ihrem Briefkasten vor, in dem ihr eine Erbschaft in Höhe von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt wurde. Sie wurde gebeten, sie mit der Kanzlei in Verbindung zu setzen. Die Polizei warnt davor, nicht auf solche Schreiben zu reagieren.

Einen weiteren Anruf von Betrügern hat ein 80-Jähriger im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim erhalten. Dort meldete sich am Freitag gegen 18 Uhr ein vermeintlicher Polizeibeamte per Telefon bei dem Senior. Dieser berichtete von einem Todesfall und forderte 120 000 Euro sowie Bankdaten und die Personalien des 80-Jährigen. Der Senior erkannte die Masche und deckte den Betrug durch eine Fangfrage auf. Die Polizei betont in ihren Pressemitteilungen immer wieder bei solchen Betrugsversuchen sofort aufzulegen und die Polizei zu verständigen. vs