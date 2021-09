Keine Brandstiftung

Ludwigshafen. Der Brand, der am 11. September in einer Tiefgarage in der Knollstraße ausgebrochen war, geht weder auf einen technischen Defekt noch auf vorsätzliche Brandstiftung zurück. Wie es in einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Freitag heißt, sehen Brandgutachter und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen unachtsamen Umgang mit glimmenden oder brennenden Gegenständen als Auslöser für das Feuer. Es entstand am Gebäude und in dem über der Tiefgarage befindlichen Lebensmittelgeschäft ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. 80 Fahrzeuge wurden beschädigt, drei davon brannten komplett aus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 300 000 Euro geschätzt. her

