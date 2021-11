Keine 3G- oder 2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Beim Ludwigshafener Weihnachtsmarkt wird es keine Zugangsregulierung über die 2G- oder 3G-Regeln geben, auch die Personendaten werden nicht erfasst. Wie der Veranstalter Lukom (Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft) am Montag mitteilte, seien auf Basis der aktualisierten Verordnung des Landes auch die Zugangsregeln zum Weihnachtsmarkt angepasst worden. Dieser startet am Mittwoch. Beim Anstehen an den Ständen müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden.

Derzeit sind 627 Ludwigshafener mit dem Corona-Virus infiziert. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) haben alle Städte und Kreise im Bereich des Gesundheitsamts Ludwigshafen am Montag keine neuen Infektionen gemeldet. 5,44 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit Covid-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,13). her